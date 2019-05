Sanità: conferenza Stato-Regioni approva primo Piano nazionale medicina di genere

- Il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere sul territorio nazionale è stato formalmente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018. “L’esigenza di questo nuovo punto di vista da includere in tutte le specialità mediche nasce dalla crescente consapevolezza delle differenze associate al genere – ha spiegato Alessandra Carè, direttore del Centro di riferimento di medicina di genere -, con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo che donna, la migliore cura, rafforzando ulteriormente il concetto di ‘centralità del paziente’ e di ‘personalizzazione delle terapie’”. “Con l’approvazione di tale Piano, per la prima volta in Italia viene inserito il concetto di ‘genere’ nella medicina – ha aggiunto -, al fine di garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Nell’era della medicina personalizzata risulta quanto mai importante, anzi direi indispensabile, tenere conto delle numerose differenze osservate tra uomini e donne nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie”. Il Piano è nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione di un Tavolo tecnico-scientifico di esperti regionali in Medicina di Genere e dei referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché di Aifa e Agenas. (segue) (Ren)