Sanità: conferenza Stato-Regioni approva primo Piano nazionale medicina di genere (3)

- In questo contesto, il Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto superiore di sanità avrà un ruolo cruciale di promozione e coordinamento delle attività volte all’applicazione e diffusione della medicina di genere, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le Regioni italiane in modo da assicurare la tutela della centralità della persona in egual misura su tutto il territorio nazionale. Il Centro di riferimento per la medicina di genere, già impegnato direttamente nella promozione della ricerca sui meccanismi fisiopatologici responsabili delle differenze di genere e sugli effetti dello stile di vita e dell’ambiente sulla salute dell’uomo e della donna, si occuperà di formare e aggiornare gli operatori sanitari e di promuovere campagne di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini per una corretta ed omogenea applicazione di un approccio genere-specifico. “In conclusione possiamo dire che è un risultato importante che richiederà un grande impegno da parte di tutti gli addetti poiché l’attuazione di questo Piano rappresenterà un obiettivo strategico per la nostra sanità che, attraverso una medicina più aderente alle specifiche necessità di ciascuno, potrà essere più efficace ed economica”, ha concluso il direttore del Centro di riferimento di medicina di genere Alessandra Carè. (Ren)