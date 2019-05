India: inchiesta riciclaggio, imprenditore Vadra interrogato per l’undicesima volta

- L’imprenditore indiano Robert Vadra, coinvolto in un’inchiesta su presunte operazioni di riciclaggio di denaro, è stato nuovamente interrogato ieri dall’Enforcement Directorate (Ed), l’agenzia del ministero delle Finanze dell’India titolare delle indagini, nella sede di Nuova Delhi. L’indagato è il marito di Priyanka Gandhi e il cognato di Rahul Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione nel paese. Il primo aprile Vadra ha ottenuto la libertà su cauzione da un tribunale speciale dell’agenzia investigativa Central Bureau of Investigation (Cbi), con un deposito di 500 mila rupie (6.433 euro) e il divieto di lasciare il paese senza autorizzazione. L’Ed si è opposta alla cauzione e l’Alta corte di Nuova Delhi ha ingiunto a Vadra di rispondere alla richiesta dell’Ed entro il 17 luglio. (segue) (Inn)