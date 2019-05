Malawi: opposizione annuncia ricorso contro rielezione presidente Mutharika

- Il candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del Malawi del 21 maggio, Lazarus Chakwera, ha annunciato un ricorso in tribunale per chiedere l’annullamento dei risultati dello scrutinio, vinto dal presidente uscente Peter Mutharika. “La decisione della Mec (Commissione elettorale) di dichiarare Mutharika come vincitore va contro la volontà del popolo del Malawi. Rifiuto questi risultati”, ha detto Chakwera in conferenza stampa, accusando la Commissione di “complicità” nei presunti brogli elettorali. Intanto, secondo quanto riporta il quotidiano locale “Nation”, i vertici del Partito del Congresso del Malawi (Mcp, il partito di Chakwera) hanno indetto una manifestazione di piazza per protestare contro la rielezione di Mutharika, che ha vinto le elezioni con il 38,6 per cento delle preferenze contro il 35,4 per cento di Chakwera e il 20,2 per cento dell'attuale vicepresidente Saulos Klaus Chilima. La proclamazione di Mutharika è avvenuta dopo che l'Alta corte del Malawi ha revocato la sua ingiunzione alla Mec di rinviare "a data da destinarsi" la diffusione dei risultati definitivi, imponendo la revisione giudiziaria dei ricorsi per brogli presentati in 10 distretti del paese. (segue) (Res)