Malawi: opposizione annuncia ricorso contro rielezione presidente Mutharika (2)

- Un totale di 6,8 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne lo scorso 21 maggio per rinnovare i 193 seggi del parlamento e per eleggere il nuovo presidente del Malawi. Il presidente in carica Mutharika, 78 anni, corre per un secondo mandato alla guida del paese. A sfidare il capo dello Stato ci sono in totale sette candidati. In campagna elettorale i contendenti hanno fatto leva sull’impegno a liberare il paese dalla corruzione, puntando il dito sul caso che ha coinvolto lo stesso presidente in uno scambio di tangenti per 3,9 milioni di dollari, per il quale è stato condannato a rimborsare 200 mila dollari. Uno scandalo che Mutharika si è ben guardato dall’evocare durante la sua campagna elettorale. Per il presidente uscente la partita della fiducia si gioca piuttosto sulla promessa di continuare il lavoro realizzando nuove infrastrutture. Da questo punto di vista, sottolinea il settimanale “Jeune Afrique”, il suo governo può vantare qualche buon risultato, con un effettivo miglioramento dello stato delle strade del paese. Tuttavia, sul piano economico il bilancio rimane ancora modesto: se il tasso di inflazione è sceso dal 23 al 9 per cento rispetto a cinque anni fa, indicano i dati del Fondo monetario internazionale (Fmi), il paese è infatti cresciuto solo del 4 per cento, rispetto al 5,7 per cento registrato in precedenza. Per il capo dello Stato, il sostegno potrebbe venire soprattutto dagli elettori delle aree rurali, per il sostegno dimostrato dal suo governo con sovvenzioni ai lavoratori del settore agricolo (da cui dipende il 38,6 per cento del Pil). (segue) (Res)