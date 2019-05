Malawi: opposizione annuncia ricorso contro rielezione presidente Mutharika (3)

- Il futuro presidente dovrà far fronte ad un paese in cui la metà dei 18 milioni di abitanti vive sotto la soglia della povertà e solo l’11 per cento ha accesso all’elettricità. A partire dal 1981, il Malawi ha ottenuto il sostegno di istituti di credito internazionali e multilaterali come la Banca mondiale e l'Fmi, impegnandosi a realizzare obiettivi come lo sviluppo di imprese private attraverso sistemi di controllo dei prezzi, a liberalizzare il commercio interno e con l'estero, a sviluppare riforme fiscali e a procedere nella privatizzazione delle compagnie governative. Il Malawi è stato inoltre inserito dalle Nazioni Unite nella lista dei Paesi poveri pesantemente indebitati (Hipc): il suo debito pubblico rappresenta il 54,7 per cento del Pil. Governato per trent’anni dal regime autoritario di Hastings Kamuzu Banda, il Malawi ha tenuto le sue prime elezioni democratiche nel 1994, quando vinse il Fronte unitario democratico (Udf) di Bakili Muluzi, eletto presidente quell’anno e riconfermato nel 1999. Oltre ai 193 membri dell'Assemblea nazionale, la Costituzione adottata nel 1995 prevederebbe anche un Senato di 80 seggi con l’obiettivo di rappresentare le minoranze, ma questo non è ancora stato istituito. (Res)