Nato: oggi cambio guida comando Jfc Brunssum, da Marchiò a Buhler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio di guida in casa Nato. Oggi, uno dei principali comandi dell'Alleanza in Europa, il comando alleato della forza congiunta (Allied joint force command - Jfc) di Brunssum, nei Paesi Bassi, è passato dalle mani del generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, Riccardo Marchiò, a quelle del generale tedesco Erhard Buhler, segnando la fine di quella che è stata la prima esperienza di leadership italiana dalla nascita del Jfc, nel 1953, ad oggi. La cerimonia del passaggio di consegne è stata guidata dal comandante supremo delle forze Nato in Europa (Saceur), il generale Tod D. Wolters, dell'aeronautica degli Stati Uniti, e ha visto la partecipazione del capo di Stato maggiore dell'Esercito, il generale di corpo d'armata, Salvatore Farina, del generale Enzo Vecciarelli, del rappresentante permanente italiano al quartier generale della Nato a Bruxelles, l'ambasciatore Francesco Maria Talò, nonché di numerosi alti rappresentanti civili e militari dell'Alleanza e dei paesi partner. (segue) (Beb)