Nato: oggi cambio guida comando Jfc Brunssum, da Marchiò a Buhler (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso che ha tenuto durante la cerimonia, Marchiò ha ripercorso i principali compiti operativi del comando, ringraziando i comandanti e gli staff delle numerose unità alleate che hanno operato sotto la direzione del Jfc. Ma Marchiò ha anche sottolineato di lasciare oggi non solo il comando, bensì anche la carriera militare. Un percorso lungo 45 anni durante i quali ha partecipato all'operazione Restore hope a Mogadiscio, in Somalia, nel 1993; è stato comandante del contingente italiano della forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf) a Kabul, in Afghanistan; vicecomandante della forza multinazionale nel settore sud-est a Bassora, in Iraq; vice comandante del comando congiunto Isaf, sempre in Afghanistan; e ha assunto il comando del comando delle forze terrestri operative dell'esercito italiano prima di prendere il comando delle forze alleate a Brunssum, nel febbraio 2018. (segue) (Beb)