Nato: oggi cambio guida comando Jfc Brunssum, da Marchiò a Buhler (3)

- La prima esperienza di guida italiana del comando di Brunssum ha rappresentato un'occasione di prestigio per le forze armate italiane perché il triennio, iniziato nel marzo 2016 con il generale Salvatore Farina (2016-2018) e poi proseguito con il generale Riccardo Marchiò (2018-2019), ha posto alla ribalta internazionale l'Italia che ha garantito il massimo sostegno al raggiungimento degli obiettivi ricevuti direttamente dal Quartier generale delle potenze alleante in Europa (Shape). Infatti, il Jfc di Brunssum è uno dei due comandi strategici operativi dello Shape, l'altro è quello di Napoli, ed è una struttura altamente operativa che vede tra i suoi principali compiti il comando e il controllo della missione 'Resolute Support' in Afghanistan; il comando operativo della Nato Responce Force (Nrf) a rotazione con il comando gemello di Napoli (Lago Patria) e la gestione delle attività di presenza e di dissuasione nell'area est della Nato attraverso l'Efp (enhanced forward presence). (segue) (Beb)