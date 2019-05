Nato: oggi cambio guida comando Jfc Brunssum, da Marchiò a Buhler (4)

- Con la giornata di oggi, quindi, si è chiuso il triennio di comando italiano che, per i prossimi tre anni, sarà tedesco. "La Nato trae la sua forza dall'unità, dalla solidità e dalla determinazione per assicurare difesa e sicurezza a 360 gradi a tutti i membri", ha detto Marchiò nel suo discorso alla cerimonia. "Sono entrato nell'Esercito italiano 45 anni fa, nel 1974. La libertà delle nostre popolazioni e molti valori in cui credevamo erano sotto attacco. Il mondo era un luogo insicuro. Ma non abbiamo ceduto, non ci siamo lasciati andare alla paura e non ci siamo concentrati su quanto ci divideva, ma su quanto ci univa. Oggi il mondo non è un luogo meno sicuro, ma inizio la mia pensione sicuro che uomini e donne come voi continueranno a portare la torcia della libertà tra le nostre nazioni", ha aggiunto. Marchiò ha ricevuto riconoscimenti per il lavoro svolto dagli ambasciatori e dai rappresentanti militari dei paesi membri della Nato, soprattutto dal generale Walters che lo ha ringraziato per gli importanti traguardi raggiunti in quasi due anni di comando. (Beb)