Roma: Pedica (Pd), Raggi chiede poteri speciali? A città serve nuovo sindaco

- "Raggi incontra Conte sul Salva Roma e sui poteri speciali per Roma Capitale. Ancora non ha capito che prima di tutto alla città serve un nuovo sindaco. Metta fine a questa agonia". Lo afferma in una nota l'esponente del Pd, Stefano Pedica. "Ogni occasione è buona per Raggi per ripetere che vuole i poteri speciali - prosegue Pedica - Perché non comincia ad esercitare quelli che ha già? Ogni scusa è buona per coprire l'assoluta incapacità di una giunta che tira a campare da più di tre anni senza concludere nulla". (Com)