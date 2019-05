Governo: Bernini (FI), flat tax in deficit? Irresponsabili

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "il governatore Visco stamani era stato molto chiaro: fare altro deficit è controproducente. La maggioranza ha plaudito, ma deve aver capito fischi per fiaschi, visto che Lega e Cinque stelle ora vogliono varare la flat tax finanziandola in deficit. Questo proprio nel giorno in cui il governo deve inviare la risposta all'Europa per evitare la procedura d'infrazione, lo spread è tornato sopra quota 290 e l'Istat ha certificato che il Pil va sotto zero. Siamo dunque alla fiera dell'irresponsabilità", prosegue la parlamentare, "manca solo che Conte pronunci la frase fatidica: 'E' un giorno bellissimo'". Bernini si riferisce alle indiscrezioni, provenienti da ambienti parlamentari del Movimento cinque stelle, che avrebbero dimostrato disponibilità a finanziare in deficit appunto la flat tax. (Com)