Governo: Salvini, se lavora bene avanti per 4 anni, Di Maio? Non l'ho sentito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata ad Affaritaliani.it, alla domanda se il governo Conte andrà avanti per altri 4 anni, ha risposto: "Certo, con coerenza e testardaggine rispondo sempre a questa domanda: se si lavora bene e in maniera compatta si va avanti. Ma lo vedremo. C'è il decreto Sblocca-Cantieri, il decreto Crescita, il decreto Sicurezza, la Flat tax, la revisione del codice degli appalti, la Tav. E quindi si verificherà rapidamente". Poi Salvini ha detto di non aver sentito il vicepremier Luigi Di Maio dopo le elezioni europee "perché ho visto che avevano i loro problemi, i loro scontri, le loro votazioni e quindi non ho voluto disturbare. Aspetto il Consiglio dei ministri perché di cose da fare ce ne sono tante". (Rin)