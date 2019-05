India: la crescita economica rallenta, 5,8 per cento nel trimestre gennaio-marzo

- L’economia dell’India è cresciuta del 5,8 per cento nel trimestre gennaio-marzo, l’ultimo dell’anno fiscale 2018-19, il tasso più basso dal 2014-15. Lo ha reso noto oggi l’Ufficio centrale di statistica (Cso). Il rallentamento è attribuito alle modeste prestazioni dei settori agricolo e manifatturiero. Nell’intero esercizio il prodotto interno lordo è aumentato del 6,8 per cento, contro il 7,2 per cento del precedente. Il tasso di disoccupazione è al 6,1 per cento, il più alto da 45 anni: 7,8 per cento nelle aree urbane e 5,3 per cento in quelle rurali; 6,2 per cento tra gli uomini e 5,7 per cento tra le donne.(Inn)