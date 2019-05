Speciale difesa: Giappone-Russia: Curili Meridionali, scambio di accuse per militarizzazione

- Russia e Giappone si sono accusate vicendevolmente di aumentare la loro presenza militare, i8n occasione dell’incontro a Tokyo tra i rispettivi ministri di Esteri e Difesa, da cui non è originato alcun progresso in merito all’annosa questione della sovranità sulle isole Curili Meridionali. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha detto durante una conferenza stampa dopo le discussioni, che la Russia è preoccupata dai piani di Tokyo di dotarsi si batterie missilistiche Aegis Ashore, che il ministro ha definito “una minaccia potenziale per la Russia”. Il sistema Aegis Ashore, che dovrebbe essere installato nelle prefetture di Aakita e Yamaguchi, è parte del processo di rapida espansione dell’apparato di difesa missilistica giapponese, in risposta alle minacce provenienti da Cina e Corea del Nord. Il ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, ha replicato deprecando il rafforzamento della presenza militare russa nelle isole contese dai due paesi. “La posizione legale del nostro paese non accetta test missilistici, schieramenti di aerei da combattimento e rafforzamenti della presenza militare nei Territori settentrionali”, ha detto Kono, riferendosi alle Curili. (Git)