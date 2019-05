Speciale difesa: Cina-Taiwan, ministero, Pechino non tollera interferenze straniere

- Taiwan è una parte integrante della Cina e Pechino non tollera interferenze straniere, ha detto ieri Wu Qian, portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese. Wu ha fatto le sue osservazioni in risposta alle recenti provocazioni degli Stati Uniti su questioni relative a Taiwan, tra cui il passaggio del "Taiwan Assurance Act del 2019" dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. "Il principio di una sola Cina è un consenso universale della comunità internazionale e l'importante base politica per la relazione fra Cina e Stati Uniti", ha detto Wu. "Le recenti mosse da parte Usa hanno gravemente danneggiato lo sviluppo delle relazioni tra i due paesi e le due forze armate, minando la pace e la stabilità in tutto lo Stretto di Taiwan", ha aggiunto il portavoce. L'Esercito popolare di liberazione cinese ha una ferma determinazione, piena fiducia e capacità sufficienti per contrastare qualsiasi attività separatista e salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, ha avvertito Wu. (Cip)