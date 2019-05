Speciale difesa: Sudan, morti tre manifestanti, opposizione accusa il Consiglio militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei professionisti sudanesi (Spa), promotrice delle proteste che il mese scorso hanno portato alla destituzione del presidente Omar al Bashir, ha accusato il Consiglio militare di transizione (Tmc) di essere responsabile della morte di tre persone nelle manifestazioni degli ultimi giorni a Khartum. In una dichiarazione diffusa oggi, l’Spa ha quindi denunciato il dispiegamento dell'esercito nei pressi del quartier generale delle forze armate, teatro del sit-in permanente messo in atto dai manifestanti dell’opposizione per chiedere la cessione del potere ad autorità civili. In precedenza le autorità sudanesi hanno annunciato la chiusura della redazione di Khartum dell’emittente televisiva qatariota “al Jazeera” dopo che aveva mostrato le immagini di una manifestazione contro il Consiglio militare. La nuova escalation di tensioni nel paese giunge dopo che le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione, hanno annunciato il successo dello sciopero di 48 ore proclamato nei giorni scorsi nel paese, “con punte di adesioni del 90 per cento”. Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Khartum, l'opposizione ha parlato di un "sostegno pressoché unanime" alla protesta contro il Consiglio militare. In risposta, i vertici del Tmc hanno accusato le Ffc di “non essere rappresentative” del popolo sudanese. Lo sciopero è stato indetto dall’opposizione in seguito al fallimento dei colloqui con il Consiglio militare di transizione (Tmc) per raggiungere un accordo di spartizione del potere nel periodo di transizione. Alla mobilitazione hanno aderito, tra gli altri, i dipendenti del settore petrolifero e del gas, dell’autorità portuale, i veterinari e gli avvocati, mentre il Partito nazionale umma (Nup) ha annunciato il suo rifiuto chiedendo che tali decisioni siano prese da un Consiglio direttivo delle forze di opposizione. Il partito guidato dall’ex primo ministro Sadiq al Mahdi ha dichiarato che l'arma dello sciopero generale “dovrebbe essere utilizzata in determinate circostanze concordate dalle parti e decisa, se necessario, da un Consiglio direttivo per la libertà e il cambiamento”. La presa di posizione è stata fortemente criticata dalle altre forze di opposizione, secondo cui la decisione è stata presa “in modo collegiale e approvata dal rappresentante del Nup” nelle Ffc. I coloqui fra militari e opposizione hanno conosciuto una fase di stallo negli ultimi giorni a causa delle divergenze che ancora permangono sulla spartizione del Consiglio sovrano (l’organismo incaricato di guidare il governo durante il periodo di transizione). Il principale punto di contesa resta, in particolare, la presidenza e il numero di rappresentanti che ciascuna parte dovrà avere in seno al Consiglio, di cui ciascuna parte rivendica la maggioranza. Nelle scorse settimane le due parti hanno raggiunto un primo accordo convenendo che il periodo di transizione sarà di tre anni e che il governo transitorio sarà interamente formato dalle Forze per la libertà e il cambiamento e che la maggioranza (il 67 per cento) dell'Assemblea legislativa di transizione sarà riservata ai gruppi di opposizione. (Res)