Speciale difesa: Afghanistan, Moavero, impegno storico e diretto per stabilizzazione paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha in Afghanistan un impegno tradizionale, che va avanti da tempo, in particolare nelle “azioni di stabilizzazione socio-economico del paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, in Senato alle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Senato e Camera dei deputati. “Nonostante questa terra sia lontano dal nostro paese, anche a seguito degli orrendi attentati dell’11 settembre (2001), abbiamo un impegno tradizionale che va avanti da tempo”, ha detto Moavero chiarendo che il governo segue in particolare le azioni “a sostegno dello sviluppo socio-economico del paese” ma anche i “contatti in corso tra Stati Uniti e i cosiddetti talebani”. L’auspicio, ha sottolineato Moavero, è che si possa arrivare “ad un processo di pace tra le parti inclusivo e siamo impegnati nell’ambito della missione Nato”. Secondo il ministro esiste “una ratio di questa nostra presenza in Afghanistan, l’interesse del popolo afghano”, al fine di evitare che il paese “possa ridiventare sorta di santuario per organizzazioni di terrorismo internazionale”. Per questo motivo, ha rilevato Moavero, l’Italia sostiene “finanziariamente e in termini di formazione le forze di sicurezza del governo afghano”. (Res)