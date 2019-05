Speciale difesa: Libia, Trenta, pacificazione e stabilizzazione del paese “priorità strategica”

- La pacificazione e la stabilizzazione della Libia sono una “proprietà strategica” dell’Italia. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, alle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Senato e Camera, in merito alla partecipazione dell’Italia a missioni militari internazionali 2019. L’azione dell’Italia, secondo la Trenta, si sviluppa “sia a supporto del dialogo politico libico guidato dalle Nazioni Unite, ora frenato dal recente deterioramento del quadro di sicurezza, sia al livello bilaterale a sostegno delle istituzioni e della società civile libica con la nostra Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit) composta da 400 unità”. A tal riguardo, il governo italiano sta “sostenendo anche con specifiche attività di addestramento, formazione e assistenza tecniche le istituzioni libiche dedite al mantenimento dell’ordine e della sicurezza, al contempo continuiamo con la nostra struttura ospedaliera a Misurata (214 unità presenti al 28 maggio) con la possibilità di trasferire in Italia quei pazienti che dovessero avere bisogno di cure specifiche”. Ribadendo che “non esiste una soluzione militare alla crisi libica”, la titolare della Difesa ha detto che “si potrà arrivare a una conciliazione solo con dialogo politico allargato a tutte componenti della società libica, dialogo che deve dare risposte alle necessità urgenti della popolazione”. Al contrario, la Trenta ha sottolineato che occorre porre fine “agli interessi di attori esterni che intervengono finanziariamente e militarmente a supporto dei contendenti ritenuti funzionali ai propri interessi strategici”. L’Italia, da parte sa, continuerà con attività di formazione formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e mentoring a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative libiche sia in Italia che in Libia, provvedendo al ripristino delle efficienze navali e degli assetti infrastrutturali terresti, navali e areei funzionali allo sviluppo autonomo delle capacità libiche ci controllo del territorio e della lotta al traffico di esseri umani”. A Tripoli, il governo italiano manterrà quindi la nave Capri, con a bordo 55 unità che assicurano “la cooperazione e coordinamento di attività congiunte con Marina militare e Guardia costiera” nel Mediterraneo centrale. (Res)