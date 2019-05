Algeria: in corso il 15mo venerdì consecutivo di proteste

- Decine di migliaia di algerini sono scesi nuovamente in strada oggi in diverse città del paese per il 15mo venerdì consecutivo di proteste contro il sistema politico in vigore. Si tratta dell’ultima dimostrazione nel mese sacro del Ramadan, periodo durante il quale le autorità speravano di veder vacillare il cosiddetto “movimento popolare”. Tuttavia, le manifestazioni non sembrano aver perso la loro spinta propulsiva e ai motivi delle proteste si aggiunge la morte di Kamel Eddine Fekhar, attivista della causa mozabita (berberi), deceduto martedì 28 maggio dopo uno sciopero della fame iniziato quasi 50 giorni fa per contestare la sua detenzione in custodia cautelare per le opinioni precedentemente espresse. I dimostranti hanno osservato oggi un minuto di silenzio in memoria di Fekhar, prima di intonare cori contro lo Stato. Ad Algeri è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza già dalle prime ore di questa mattina. Tutti gli accessi alla capitale sono stati chiusi dalle forze di polizia. (Ala)