M5s: Catalfo, lascio incarico di probiviro, ora avanti con azione governo

- La senatrice del Movimento cinque stelle, Nunzia Catalfo, afferma in una nota: "Come comunicato questa mattina dal capo politico, Luigi Di Maio, ho rassegnato le dimissioni dal Collegio dei probiviri del Movimento cinque stelle, incarico che ho sempre svolto col massimo impegno da quando, il 25 novembre 2016, sono stata scelta dai nostri iscritti tramite votazione sul Blog. Dopo il risultato delle elezioni europee di domenica scorsa, il Movimento è avviato verso una importante fase di riorganizzazione. Visto il mio ruolo di presidente della commissione Lavoro del Senato, organismo fondamentale per il prosieguo dell'azione di governo, ho trovato giusto fare un passo indietro. Faccio i migliori auguri di buon lavoro a chi, nel prossimo futuro, verrà chiamato a ricoprire l'incarico di probiviro", conclude Catalfo. (Com)