Colombia: governo, predisposto piano di sicurezza per evitare fuga ex comandante Farc Santrich

- Il governo colombiano ha predisposto un piano per evitare che l’ex comandante delle Farc Jesus Santrich abbandoni il paese dopo la sua scarcerazione, avvenuta ieri su ordine della Corte suprema. “Il governo rispetta le decisioni della Corte suprema di giustizia. Per il caso di Jesus Santrich si disporrà uno schema di sicurezza per evitare che l’ex guerrigliero lasci il paese sfuggendo al processo in Colombia”, ha detto la vicepresidente Marta Lucia Ramirez, secondo quanto riferisce l’emittente “BluRadio”. La vicepresidente ha quindi citato i casi degli ex guerriglieri Ivan Marquez e El Paisa, che ad oggi “non si sono presentati davanti alla giustizia”. “Bisogna evitare che fugga dal paese, come purtroppo accaduto nei casi di Márquez e El Paisa, che si sono presi gioco della giustizia, del tribunale speciale per la pace e dei colombiani”, ha dichiarato. (segue) (Mec)