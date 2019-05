Colombia: governo, predisposto piano di sicurezza per evitare fuga ex comandante Farc Santrich (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex comandante delle Farc è stato scarcerato ieri su ordine della Corte suprema colombiana. La Corte, riferisce il quotidiano “El Tiempo”, ha stabilito che Santrich in quanto deputato del Congresso debba essere processato dalla Corte suprema di giustizia. Per le autorità giudiziarie i funzionari che hanno ordinato la sua cattura “non avevamo competenza in materia”. Il presidente Ivan Duque ha commentato la decisione della Corte difendendo l’arresto di Santrich. “Ho sempre avuto rispetto della divisione dei poteri, però parlando come colombiano dico che il narcotraffico ha fatto un danno enorme a questa società, è un delitto cui dobbiamo fare fronte con fermezza e determinazione. Santrich è un mafioso e per questa ragione con nove prove si è proceduto alla sua cattura per fatti che sono occorsi senza dubbio dopo la firma degli accordi di pace. I mafiosi devono restare in carcere e ricevere una sanzione esemplare da parte della società colombiana”, ha detto Duque. (segue) (Mec)