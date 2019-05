Colombia: governo, predisposto piano di sicurezza per evitare fuga ex comandante Farc Santrich (3)

- Santrich era stato riarrestato lo scorso 17 maggio all'uscita dal carcere La Picota, nella capitale colombiana Bogotà, dov'era detenuto per narcotraffico. La sua scarcerazione era stata ordinata dalla Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale istituito per giudicare coloro ritenuti responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà. Santrich era stato arrestato lo scorso 9 aprile 2018 con l’accusa di avere spedito 10 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti dopo la firma degli accordi di pace con il governo di Bogotà. Per questo gli Stati Uniti avevano chiesto la sua estradizione negli Usa, dove sarebbe sottoposto alla giustizia ordinaria. La Jep, tuttavia, ha ordinato la sua scarcerazione immediata e vietato l'estradizione, in quanto "le prove non permettono di valutare la condotta, né stabilire la data precisa dei fatti". (segue) (Mec)