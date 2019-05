Pil: Lucaselli (Fd'I), politiche M5s hanno ingolfato Italia

- "Le stime elaborate dall'Istat certificano un'Italia ferma. La crescita nel 2019 è pari a zero e questa è la prova che una politica economica in mano al M5s, di fatto, ha ingolfato il paese". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. Per poi aggiungere: "Ora serve un cambio di passo e l'invocazione di una riforma fiscale da parte di Salvini in questa fase post elettorale sicuramente prende atto della situazione. Difficile, però, che ciò possa realizzarsi con dei partner di governo come i pentastellati, che alla cultura d'impresa contrappongono quella dell'assistenzialismo capillare". (Com)