Milano: Sala, anche da sindaco si può fare molta molta politica

- Si può fare politica anche da sindaco. Lo ha rivendicato il primo cittadino milanese, Giuseppe Sala, chiarendo le discussioni degli ultimi giorni su un suo eventuale impegno a livello nazionale. "Quello di cui mi sto convincendo è che si può fare molta, molta politica da sindaco di Milano. Se il tema è fare politica, da qua possiamo fare molto", ha detto Sala ai giornalisti, a margine dell'inaugurazione dell'emporio solidale aperto oggi dalla Caritas nel quartiere Ortica. "Penso - ha aggiunto - che più chiarezza di così non ne posso fare: io amo moltissimo quello che faccio, quindi voglio continuare a fare certamente quello che faccio. Chiaro che, come vedete, il mio tentativo è quello da un lato di amministrare la città, dall'altro indirizzare il dibattito politico su temi che non è che sono alti, ma che sono temi a volte complessi, che per questo a volte si rifuggono, ma che modificheranno il nostro vivere sociale". "Non c'è un luogo migliore di Milano per sperimentare questo tipo di dibattito. È più facile che qui ci sia la consapevolezza relativamente a quello di cui stiamo parlando", ha concluso Sala. (Rem)