Calcio: Pallotta, parlerò con De Rossi in privato, vogliamo che rimanga nel club

- Il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato in una lettera indirizzata ai tifosi dell'addio del capitano, Daniele De Rossi, e del suo possibile futuro ruolo all'interno del club. "Daniele è stato molto fedele alla Roma e la Roma è stata molto fedele a Daniele - ha detto Pallotta - La gente non può mettere in discussione la nostra fedeltà, perché abbiamo detto: ‘Daniele, ci piacerebbe che tu facessi parte della Roma per il resto della tua vita'. Questo per me è piuttosto leale. Non abbiamo mai detto 'Addio, ci si vede, buona vita'. Vogliamo che Daniele faccia parte di questo club per sempre e speriamo che questo succeda. Non essere presente all’ultima partita di Daniele è stata una scelta incredibilmente difficile da prendere. Ma l’ho fatto perché era la sua serata e volevo che nulla distraesse da questo. Se volete contestarmi va bene ma non volevo sottrarre l’attenzione a quella che avrebbe dovuto essere la celebrazione della fantastica carriera in giallorosso di Daniele. E così è stato. Parlerò con Daniele in privato. Ci siamo scambiati dei messaggi ieri mattina e l’ho invitato a incontrarmi al termine delle sue vacanze per passare un po’ di tempo con me. Se pensate che ci sia del risentimento tra noi e che non ci parleremo vi state sbagliando. Lo stesso vale per Francesco. Ho invitato Francesco e la sua famiglia a venire da me e spero che lo faranno". (Rer)