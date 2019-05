Governo: Conte, lungimiranza e niente strappi condizioni per proseguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicurezza del cammino, cammino che proceda in modo lungimirante, senza strappi. Dobbiamo afferrare queste premesse e condizioni per proseguire". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine delle celebrazioni per il centenario dell'Organizzazione internazionale del lavoro. (Rer)