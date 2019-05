Ue: cardinal Bassetti (Cei), Europa ha bisogno di ritornare a quelle che sono le sue radici cristiane

- L’Europa ha bisogno di ritornare alla sua vocazione e a quelle che sono le sue radici, che “sono radici profonde di cristianenismo”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza espiscopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, parlando oggi a Roma margine dell’evento “Ospedali aperti in Siria: terminata la prima fase, l’appello si rinnova”, organizato da Fondazione Avsi e ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. “Io credo nell’Europa. L’Europa però è quella che avevano pronosticato i nostri padri che doveva essere l’Europa dei popoli”, ha dichiarato Bassetti ricordando che la Comunità europea del carbone e dell’acciaio “era in favore di uno sviluppo che avveniva dopo la guerra”. Secondo Bassetti “l’Europa si è molto burocratizzata e abbastanza settorializzata”, divendando “non l’Europa dell’economia, che è una cosa molto seria, ma della finanza anche in senso astratto”. (segue) (Sic)