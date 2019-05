Speciale energia: Spagna, Brufau verso rinnovo del suo ultimo mandato alla presidenza di Repsol

- L'Assemblea generale degli azionisti di Repsol si riunirà oggi, 31 maggio, per rieleggere Antonio Brufau alla presidenza del gruppo per i prossimo cinque anni. Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo "Expansion", spiegando che per Brufau, ai vertici del colosso dal 2004, si tratterà dell'ultimo mandato, come da lui stesso anticipato in occasione del Consiglio di amministrazione celebrato lo scorso marzo. (Res)