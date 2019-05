Speciale energia: secondo alcuni scienziati il "fracking" può essere più "verde" usando CO2 invece di acqua

- Uno studio presentato da un gruppo di scienziati cinesi potrebbe modificare sostanzialmente il dibattito sulla controversa tecnica del "fracking" per l'estrazione di petrolio e gas dai giacimenti in profondità di rocce bituminose: lo scrive il quotidiano britannico "The Times", riportando il risultato di una ricerca condotta dallo Advanced Research Institute di Shangai; secondo lo studio, utilizzando anidride carbonica (CO2) invece che acqua si potrebbero infatti limitare i danni ambientali provocati da questa pratica. Da quando la tecnica del "fracking" è stata scoperta ed utilizzata, essa ha suscitato una accesa polemica: i suoi fautori ne vantano la capacità di sfruttare giacimenti di idrocarburi altrimenti inaccessibili e ne esaltano il contributo alla crescita economica globale; i suoi avversari invece accusano il "fracking" di avvelenare l'ambiente e di poter provocare disastrose conseguenze negli strati rocciosi più profondi della crosta terrestre. (Res)