Speciale energia: Germania, la politica si muove per una maggiore salvaguardia dell'ambiente

- Ormai da mesi i ministeri tedeschi di Ambiente, Trasporti, Economia, Agricoltura ed Edilizia lavorano a delle misure per garantire la salvaguardia dell'ambiente. Ciò accadeva già da prima delle elezioni europee e, soprattutto, dell'imporsi sulla scena mondiale della giovane Greta Thumberg. Lo scrive il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", sottolineando che la politica tedesca si muove in direzione dello sviluppo della mobilità elettrica, sia nel privato che nel pubblico; sgravi fiscali per le ristrutturazioni degli edifici, digitalizzazione, stop all'estrazione di carbone, il tutto potenzialmente coperto per migliaia di euro. A luglio passerà al vaglio del governo la tassa sull'emissione di CO2. (Res)