Speciale energia: Francia-Portogallo, Renault lancia un progetto sperimentale sull'isola di Porto Santo

- Renault ha lanciato in via sperimentale un progetto sull'isola portoghese di Porto Santo che prevede la creazione di un sistema di auto elettriche con ricarica intelligente e bidirezionale, capaci di immagazzinare l'energia della vettura e ridistribuirla nella rete locale. Lo riferisce il quotidiano francese "Le Figaro", spiegando che sull'isola sono stati inviati due modelli di Renault Zoe per essere testati. La casa automobilistica francese sta portando avanti il progetto in collaborazione con una start up tedesca, The Mobility House. "La tecnologia funziona" dice Eric Feunten, direttore del programma elettricità di Renault. (Res)