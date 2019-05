Speciale energia: Spagna, Acciona annuncia investimenti da 2 miliardi in energia rinnovabile

- Il gruppo Acciona cambia strategia e punta allo sviluppo delle rinnovabili in Spagna. Lo scrive il quotidiano economico "Expansion", spiegando che l'Assemblea degli azionisti della società, celebrata ieri 30 maggio, ha deciso di imprimere una svolta a sostegno dell'ambiente e della sostenibilità. Dopo anni segnati da tensioni a causa dell'incertezza normativa e delle riduzioni alle sovvenzioni sull'energia verde, il presidente di Acciona ha annunciato forti investimenti del Paese nei prossimi anni. "Oggi in Spagna abbiamo 1.600 megawatt (MW) di progetti e miriamo ad aumentarli fino a 2.000 MW nei prossimi 18 mesi", In termini di investimenti, ha aggiunto, parliamo di circa "2 miliardi di euro". (Res)