Speciale energia: accordo di cooperazione fra russa Gazprombank e azerbaigiana Iba

- La russa Gazprombank e la Banca internazionale dell’Azerbaigian (Iba) hanno firmato un accordo di cooperazione in occasione della Fiera del petrolio e del gas del Caspio svoltasi nei giorni scorsi a Baku. Lo ha riferito l'ufficio stampa della banca, ripreso da media locali. A firmare il documento il presidente del consiglio di Iba, Abbas Ibrahimov, e il vicepresidente del consiglio di Gazprombank, Aleksej Belous. L'accordo prevede l'interazione delle parti per il potenziale finanziamento di investimenti e altri progetti commerciali in Azerbaigian. Tra le priorità della cooperazione, le parti hanno identificato l'industria petrolchimica, l'industria petrolifera e del gas, l'agricoltura, i trasporti e i settori della comunicazione. Inoltre, le banche hanno mostrato interesse a sviluppare la cooperazione nel campo del contract banking, della consulenza finanziaria e dell'attività nei mercati dei capitali. Le banche hanno espresso l'intenzione di fornire sostegno e assistenza reciproca nello sviluppo e nella promozione del sistema di regolamento nelle valute nazionali russe e azerbaigaine. Si prevede che Iba-Moscow Bank, una filiale dell'istituto di credito azero in Russia, prenda parte a numerosi progetti congiunti con Gazprombank. Ibrahimov ha sottolineato che la banca attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con le istituzioni finanziarie straniere. "Stiamo costantemente ampliando le nostre relazioni con i partner internazionali e cerchiamo sempre di valutare nuove opportunità di cooperazione", ha dichiarato l'Ad ed ha aggiunto: "l'Azerbaigian e la Russia hanno ampi rapporti economici e commerciali e ci auguriamo che la partnership e i progetti congiunti tra Iba e Gazprombank contribuiscano a loro ulteriori sviluppi". Belous ha dichiarato che l'Azerbaigoan è uno dei paesi della Csi più dinamicamente in via di sviluppo con cui Gazprombank intrattiene relazioni commerciali e amichevoli a lungo termine. "L'implementazione di progetti su larga scala sul finanziamento congiunto con l'Iba permetterà lo scambio di esperienze e darà un nuovo impulso allo sviluppo del paese", ha detto Belous. (Res)