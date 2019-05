Speciale energia: russa Lukoil lancia nuovo progetto in Kazakhstan

- La principale compagnia petrolifera privata russa Lukoil avvierà un nuovo progetto in Kazakhstan. Lo ha affermato Kurmangazy Iskaziyev, vicepresidente del consiglio di amministrazione per i servizi di esplorazione e produzione petrolifera presso KazMunayGas, società statale del Kazakhstan. "Abbiamo concordato su tutte le questioni commerciali: non resta che firmare l'accordo", ha affermato Iskaziyev, nel quadro della 26ma Conferenza internazionale sul petrolio e gas del Caspio a Baku, in Azerbaigian, secondo quanto riferito da "Trend". Secondo il manager, la società firmerà la prossima settimana un accordo con KazMunayGas su una nuova unità offshore sulla piattaforma kazakha del Mar Caspio. L'accordo sulla nuova piattaforma sarà firmato tra il 5 e il 6 giugno durante il Forum di San Pietroburgo. Iskaziyev ha notato che questo è un contratto modello concordato che deve essere firmato con il governo. Le società avranno quote uguali nel progetto. L'investimento iniziale è stimato a 70 milioni di dollari che saranno utilizzati per lavori di prospezione e per la perforazione di un pozzo esplorativo. Lukoil è presente nel mercato kazakho dal 1995 e partecipa ai progetti Kumkol, Karachaganak e Tengiz e al Caspian Pipeline Consortium. (Res)