Difesa: Cremlino, accordo S-400 con Turchia procede secondo i piani

- L'accordo tra Russia e Turchia sulla vendita dei sistemi missilistici antiaerei russi S-400 è in fase di attuazione. Lo ha dichiarato il segretario stampa della presidenza russa, Dmitrij Peskov. La Turchia ha già dichiarato che non abbandonerà i piani per acquistare l'S-400 e che la prima serie di sistemi di difesa aerea dovrebbe arrivare nel paese a luglio. "Questa transazione è stata ripetutamente confermata dai nostri partner turchi al più alto livello. L'accordo è in fase di implementazione", ha dichiarato Peskov.(Rum)