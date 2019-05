Balcani: presidente montenegrino Djukanovic, non lasceremo la regione a paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Milo Djukanovic ha affermato oggi di non intendere "lasciare la regione balcanica a paesi terzi". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Djukanovic ha preso oggi parte al forum sulla sicurezza To be safe (2bs) che si tiene a Budua (Budva), sulla costa montenegrina. Djukanovic ha detto che "i Balcani sono a un bivio, con i valori europei ed euro-atlantici da un lato e paesi terzi, che vogliono importare i propri sistemi di valori, contrari a quelli europei, nella regione". Djukanovic ha detto che "la soluzione non sta nelle inimicizie con chi è diverso, ma nella capacità della politica di costruire partenariati a lungo termine, mantenendo le nostre peculiarità e promuovendo il proprio sistema di valori". (segue) (Mop)