M5S: Fraccaro, mi dimetto da probiviro, avanti con il cambiamento

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, afferma in una nota di aver "comunicato a Luigi Di Maio le mie dimissioni dal Collegio dei probiviri. La nuova organizzazione del Movimento cinque stelle è un'occasione di rilancio che ci consentirà di ripartire più forti. Abbiamo avviato una fase di cambiamento che Luigi, con la conferma del suo ruolo di capo politico, saprà portare avanti per il bene del M5s. Dobbiamo andare avanti insieme, come comunità", continua l'esponente pentastellato, "ciascuno di noi è chiamato a favorire questa fase dando il proprio contributo. Ho quindi deciso di dimettermi dalla carica di probiviro. Un compito che ho svolto con il massimo impegno dal 2016, ma ora è tempo di cedere il testimone. Auguro buon lavoro a chi mi succederà in questo ruolo. Faccio volentieri un passo indietro", conclude Fraccaro, "perché il Movimento possa farne uno in avanti lungo la nostra maratona". (Com)