Rifiuti Roma: Grancio (demA), sull'orlo del baratro e loro sorridono

- "Dei veri professionisti teatrali che riescono a sorridere a fronte di una situazione che vede l’azienda a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti nella Capitale indietro di due anni nell’approvazione dei bilanci, con un consiglio di amministrazione destituito e non rimpiazzato, senza contratto di servizio e senza uno straccio di piano industriale approvato, con l’indispensabile localizzazione degli impianti di trattamento. Non sorridono invece gli utenti del servizio che vedono, in molti quartieri della città, accumularsi rifiuti in strada perché saltano i turni di raccolta, e non si stanno divertendo neanche i lavoratori dell’Ama che si rendono conto di ballare sul Titanic. Dalla sindaca Raggi, da più di tre mesi titolare della delega all’Ambiente, e dall’assessore al Bilancio Lemmetti la città attende risposte concrete che non possono tardare ancora". Così Cristina Grancio, consigliera capitolina e capogruppo del Misto in Assemblea, commenta l’andamento dell’audizione in commissione Trasparenza sulla situazione di Ama dell’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti, dell’Amministratore unico pro-tempore di Ama, Massimo Bagatti, e del direttore generale di Roma Capitale, Franco Giampaoletti. (Com)