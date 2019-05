Bankitalia: Marcegaglia (Eni), relazione Visco forte e condivisibile

- La Relazione annuale per l’anno 2018 presentata questa mattina dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha evidenziato in maniera efficace i principali problemi del paese fornendo soluzioni condivisibili come la riduzione del costo del lavoro o gli investimenti in ricerca e sviluppo. Lo ha dichiarato la presidente di Eni, Emma Marcegaglia, in un intervento rilasciato a margine della presentazione. “È una relazione molto forte: sono d’accordo soprattutto sulla necessità di rimanere all’interno dell’Unione europea, senza la quale l’Italia non può stare”, ha affermato, sottolineando la necessità di prestare particolare attenzione all’andamento del deficit e del debito pubblico. (Ems)