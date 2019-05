Como: Fiamme Gialle arrestano uno dei responsabili del fallimento del gruppo Cartorama

- I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como hanno arrestato nelle scorse settimane uno dei responsabili del fallimento del gruppo Cartorama, leader nazionale nel settore del commercio di prodotti di cartoleria e cancelleria. L’uomo, L.R., di 52 anni, residente a Varese ma di fatto domiciliato nella Repubblica del Sud Africa, è ritenuto uno dei principali autori del disegno criminoso che, attraverso il sistematico depauperamento del patrimonio aziendale, ha provocato il fallimento del gruppo Cartorama. In particolare, il sodalizio ha nel tempo strumentalizzato, in maniera fraudolenta, il processo di ricapitalizzazione della società, realizzato mediante una complessa operazione bancaria cosiddetta di “Leverage Buy Out” (L.B.O.) (ossia di acquisto mediante indebitamento verso terzi), che avrebbe dovuto potenziare la situazione finanziaria del gruppo societario, favorendone il consolidamento sul mercato. Dal 2008 la società aveva avviato la procedura di L.B.O. mediante l'intervento di alcuni importanti gruppi finanziari. L’operazione si era realizzata prima con la creazione di una nuova società (Newco), in cui i soci erano, oltre agli investitori, anche l’indagato ed alcuni complici tramite schermi fiduciari esteri. Successivamente, la Newco, ricevuto il finanziamento da un consorzio di banche, aveva acquistato le quote della vecchia società (target), divenendone proprietaria. Infine, l’operazione aveva trovato il suo perfezionamento, mediante la realizzazione di un'operazione straordinaria cd. di “fusione inversa”. Questa operazione comportava, in definitiva, l'accollo in capo alla ricostituita “Gruppo Cartorama Srl”, di un debito di 53 milioni di euro, pari al finanziamento concesso per la realizzazione dell'operazione di L.B.O. (segue) (com)