Como: Fiamme Gialle arrestano uno dei responsabili del fallimento del gruppo Cartorama (2)

- Tramite tale operazione, allo scopo di incassare una parte cospicua del prezzo pattuito nel contratto di vendita ed un sovrapprezzo (earn out) condizionato dal raggiungimento di taluni parametri e requisiti contabili, gli indagati avevano portato avanti una serie di operazioni commerciali fittizie per oltre 5 milioni di euro, finalizzate esclusivamente a gonfiare artificiosamente il fatturato del gruppo societario tale da renderlo appetibile per la realizzazione della predetta operazione finanziaria. In sostanza venivano simulate cessioni di prodotti di cartoleria e cancellerie nei confronti di diverse società, sia italiane che estere. La merce oggetto di scambio veniva, di fatto, collocata presso un magazzino svizzero, dove rimaneva giacente per lungo tempo, deprezzandosi e divenendo praticamente invendibile. Hanno ulteriormente aggravato lo stato di dissesto dell’azienda, le attività distrattive finalizzate all’illecito drenaggio delle risorse finanziarie a danno della società, tra le quali spicca l’acquisizione, da parte dello stesso gruppo Cartorama, di una società logistica di proprietà di una compagine di diritto inglese – nella disponibilità dei sodali – per un corrispettivo sproporzionato rispetto al valore reale del cespite nonché un “massiccio finanziamento” ad una società controllata con sede ad Hong Kong, anch’essa riconducibile alla sfera soggettiva del principale indagato. Nel corso delle indagini, condotte anche mediante analisi documentali e bancarie nonché intercettazioni telefoniche e ambientali, sono state eseguite perquisizioni locali e sequestri nelle province di Monza Brianza, Como, Varese e Caserta, presso le abitazioni degli indagati e le sedi delle società clienti del gruppo Cartorama che si erano prestate a favorire la realizzazione del meccanismo fraudolenta e presso l’abitazione svizzera del dominus C.G., attraverso rogatorio. (segue) (com)