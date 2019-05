Como: Fiamme Gialle arrestano uno dei responsabili del fallimento del gruppo Cartorama (3)

- La magistratura inquirente ha inoltre avviato ulteriori rogatorie, finalizzate alla ricerca documentale e alla ricostruzione patrimoniale, tramite le autorità giudiziarie estere svizzere, britanniche, lussemburghesi, francesi e romene. Lo scorso febbraio, su proposta della Procura della Repubblica di Como, il gip presso il Tribunale di Como ha pertanto disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di C.G., 67 anni, di Lomazzo, ma domiciliato presso la Repubblica del Sud Africa, amministratore di diritto della società fallita e di L.R., amministratore di fatto della stessa, nonché ideatore e co-autore del disegno criminoso, contestando i reati di bancarotta fraudolenta e di ricorso abusivo al credito. A loro è contestata anche una distrazione patrimoniale complessiva pari a circa 27 milioni di euro, che va a sommarsi ai sequestri patrimoniali già in precedenza eseguiti per un valore di € 1.022.000, disposti per omessi versamenti di imposte. Nel mese di aprile, a seguito di costanti attività di ricerca per il rintraccio dei catturandi sul territorio nazionale, le fiamme gialle di Como, in collaborazione con la polizia di frontiera di Malpensa, hanno proceduto all’arresto di L.R., appena sbarcato in territorio comunitario e proveniente dalla Repubblica Sudafricana, mentre nei confronti dell’altro indagato verrà attivata una procedura di estradizione. (com)