Difesa: Trenta su Afghanistan, rischioso mantenere attuale presenza in caso di ritiro Usa

- L’Italia “non può andare via e basta” dall’Afghanistan, ma sarebbe “rischioso” mantenere l’attuale assetto militare se gli Stati Uniti dovessero di colpo dimezzare la loro presenza nel paese. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, alle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Senato e Camera, in merito alla partecipazione dell’Italia a missioni militari internazionali 2019. La titolare del dicastero della Difesa si è detta “molto preoccupata” che un eventuale ritiro dall’Afghanistan possa mettere a repentaglio “quei pochi diritti essenziali” conquistati negli ultimi anni, come la tutela delle donne e dei bambini. “E’ anche vero però che in ambito Nato abbiamo detto che tutti insieme siamo arrivati e che tutti insieme andremo via: ci dobbiamo coordinare per farlo”, ha spiegato la Trenta, rivelando di aver richiesto la stesura di un “prudent planning” per una rimodulazione della presenza che ha già portato al ritiro di 100 persone. “Dobbiamo restare almeno fino alle elezioni e poi dobbiamo vedere quello che succede: non possiamo andare via e basta”, ha detto ancora la Trenta. “Se condizioni dovessero cambiare velocemente, abbiamo delle responsabilità nei confronti dell’Afghanistan e dei nostri uomini che si trovano lì: se gli Usa dimezzassero all’improvviso la loro presenza, diventerebbe rischioso e pericoloso restare nelle condizioni attuali nelle basi dove siamo”. (Asc)