Venezuela: Maduro, "buone notizie" da contatti con opposizioni ad Oslo

- Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha assicurato che dai contatti che esponenti di governo e opposizioni hanno tenuto ad Oslo, arrivano "buone notizie". "Dopo mesi di conversazioni segrete per riprendere il cammino del dialogo, procediamo in modo molto positivo per il cammino della pace", ha scritto Maduro in un messaggio sul proprio profilo Twiter aperto con le parole "Norvegia, GoodNews!". "Siamo ottimisti. Crediamo nella pace, crediamo nel dialogo, crediamo nell'armonia nazionale. Questa è la strada. L'unica strada: la pace, il dialogo basato sulla Costituzione", ha aggiunto. Il nuovo round di colloqui tra governo e opposizioni auspicato dal governo norvegese si è chiuso mercoledì. Secondo il ministro degli Esteri del paese scandinavo, durante i dialoghi le "parti hanno mostrato la loro disponibilità ad andare avanti nella ricerca di una soluzione concordata e costituzionale per il paese, che comprende i temi politici, economici ed elettorali". Al fine di "preservare il processo che permetta di arrivare a risultati", l'esecutivo norvegese chiede ai protagonisti del dialogo "di usare la massima precauzione" e riservatezza "sia nei commenti sia nelle dichiarazioni". (segue) (Brb)