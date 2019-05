Venezuela: Maduro, "buone notizie" da contatti con opposizioni ad Oslo (2)

- I nuovi incontri "tra rappresentanti dei principali attori politici del Venezuela" erano iniziati nella giornata di lunedì con una agenda non diffusa ai media. Secondo alcune ricostruzioni trapelate su alcuni media, la discussione è in gran parte ruotata attorno alla possibilità di portare il paese alle urne per eleggere, con la presenza di osservatori internazionali, il presidente del paese. Una richiesta caldeggiata dalle opposizioni e da buona parte della comunità internazionale ma che rimane spinosa per il veto sin qui posto dal presidente Maduro. Le opposizioni starebbero in questo senso cercando di lasciare al governo l'onere di non accettare le elezioni come unica soluzione alternativa a una evoluzione violenta della crisi. (segue) (Brb)