Venezuela: Maduro, "buone notizie" da contatti con opposizioni ad Oslo (5)

- Secondo quanto riferisce il portale "Voz de America", i lavori si sarebbero dovuti tenere nella sede del ministero degli Esteri norvegese, ma sono stati spostati all'ultimo in una località non precisata alle porte della capitale Oslo. Per le opposizioni erano presenti il vicepresidente dell'Assemblea nazionale, Stalin Gonzalez, l'ex sindaco della città di Baruta, Gerardo Blyde, e l'ex ministro delle Comunicazioni, Fernando Martinez Mottola. Una squadra che potrà contare sulla "consulenza tecnica" dell'ex rettore del Consiglio nazionale elettorale, Vicente Diaz, segno che l'opposizione mantiene ferma l'intenzione di andare alle urne. La delegazione del governo di Nicolas Maduro è invece composta dal ministro degli Esteri Jorge Arreaza, dal ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez e dal governatore dello stato di Miranda, Hector Rodriguez. (segue) (Brb)