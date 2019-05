Roma: Campidoglio, bene confiscato a criminalità organizzata nel Municipio V diventerà Centro antiviolenza

- L'Amministrazione capitolina ha preso in consegna un appartamento confiscato alla criminalità organizzata in zona Tor Tre Teste, nel Municipio V, che sarà destinato a centro antiviolenza. Questa consegna si aggiunge alle altre avvenute negli ultimi mesi a seguito della richiesta di circa 70 unità immobiliari fatta a fine 2018 all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tra i locali già presi in consegna ci sono un appartamento nel Municipio XIII che diventerà, anch'esso, un nuovo centro antiviolenza, un appartamento nel Municipio III che sarà destinato a finalità sociali da individuare a livello territoriale, un villino nel Municipio III per il progetto "Dopo di noi" e un appartamento nel Municipio V destinato all'emergenza abitativa temporanea. "Vogliamo assicurare almeno un Centro Antiviolenza in ogni Municipio e quello appena preso in consegna è un ulteriore bene confiscato alla criminalità organizzata che facciamo arrivare alla città con questa fondamentale destinazione. Abbiamo infatti già preso in consegna ad aprile un altro appartamento confiscato, nel Municipio XIII, che sarà destinato proprio a questo scopo", dichiara il sindaco di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)