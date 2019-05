Roma: Campidoglio, bene confiscato a criminalità organizzata nel Municipio V diventerà Centro antiviolenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi due centri - continua il sindaco - si aggiungeranno ai cinque già in funzione. Continuiamo a portare avanti l'impegno preso con le donne, rafforzando in tutta la città attività e servizi a loro sostegno e tutela. Rappresenta certamente un valore aggiunto il fatto che alcuni di questi immobili torneranno a rivivere, per contrastare violenza e soprusi, dopo essere stati confiscati alla criminalità organizzata. L'impegno dell'Amministrazione sul riutilizzo di questi beni a fini sociali e istituzionali è massimo e i risultati arrivano: altri beni confiscati stanno per arrivare per essere convertiti alle esigenze della città. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo con impegno a questo importante obiettivo". "Questa consegna arriva grazie alla richiesta di circa 70 unità immobiliari che abbiamo fatto a fine 2018 all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di abitazioni, terreni, box, magazzini e altri locali, individuati dopo un attento lavoro di confronto con il territorio che ha portato a raccogliere le diverse esigenze, istanze e richieste. Questi luoghi possono e devono rappresentare nuovi servizi e spazi di crescita per la comunità. Altri beni confiscati stanno per arrivare", dichiara l'assessora al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale Rosalba Castiglione. (segue) (Com)